اكتشفوا كل جديد حول مش هتصدقي النتيجة!.. جربي الفحم في الزيت المغلي وودعي الدهون والسواد بخلطة سحرية! - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

التخلص من الدهون المحروقة والمتراكمة على المقلاة يعد من التحديات المنزلية التي تواجهها العديد من ربات البيوت، خاصة عند محاولة إزالة الدهون العنيدة، ورغم صعوبة هذه المهمة، إلا أن هناك العديد من الحيل المنزلية التي يمكن من خلالها تنظيف المقلاة بسهولة وبفعالية، واحدة من أبرز هذه الطرق هي استخدام الفحم في الزيت المغلي لتنظيف المقلاة وإزالة الدهون المحروقة.

وصفة الفحم في الزيت المغلي لتنظيف المقلاة

الفحم يعد من المكونات الطبيعية القوية التي تساعد في تنظيف المقالي والتخلص من الدهون المحروقة، لتحضير هذه الوصفة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في إناء على النار، سخني كوبا من الزيت النباتي المستعمل حتى يصل إلى درجة الغليان. خذي قطعة متوسطة من الفحم وضعيها في كيس بلاستيكي، ثم استخدمي مدق الثوم لتحويلها إلى مسحوق ناعم. أضيفي مسحوق الفحم إلى الزيت المغلي وامزجي جيدا. ارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد قليلا. ضعي الخليط على المقلاة المحروقة واتركيه لبضع دقائق. افركي المقلاة برفق لإزالة آثار الحروق، ثم اغسليها بالماء البارد لتنظيفها تماما.

تركيبة الفحم والليمون لتنظيف الأواني

يمكنك أيضا الاستفادة من الفحم في تنظيف الأواني المحروقة باستخدام تركيبة بسيطة تحتوي على الفحم والليمون، هذه الوصفة تساعد على التخلص من أصعب الحروق وتمنح الأواني لمعانا نظيفا: