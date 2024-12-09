اكتشفوا كل جديد حول “عز يسجل ارتفاع جديد”.. سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.. طن الأسمنت وصل كام؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

شهدت أسواق الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 زيادات ملحوظة في الأسعار، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الأسعار، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,091 جنيها، بزيادة تقدر بحوالي 1,428 جنيها مقارنة بأسعار أمس، كما شهد حديد عز ارتفاعا ليصل إلى 39,998 جنيها، بمقدار 734 جنيها زيادة، ومن جهة أخرى، سجل سعر حديد السويس 39,000 جنيه، بينما وصل سعر حديد المراكبي وحديد بشاي إلى 41,000 جنيه.

أسعار الحديد في السوق المحلي

تواصل الأسعار في سوق الحديد ارتفاعاتها حيث سجل سعر حديد العشري 37,500 جنيه، في حين وصل حديد الجيوشي إلى 39,000 جنيه، وهو نفس سعر حديد السويس، وتشير هذه الزيادة إلى حالة من الارتفاع في أسعار الحديد على مستوى العديد من العلامات التجارية الشهيرة، ما يعكس استمرارية التقلبات في أسواق مواد البناء في مصر.

أسعار الأسمنت تشهد تراجعا طفيفا

فيما يخص الأسمنت، شهدت أسعاره انخفاضا طفيفا اليوم حيث سجل سعر طن أسمنت الرمادي 2,910 جنيها، بتراجع قدره 170 جنيها مقارنة باليوم السابق، أما بالنسبة لبقية الأنواع، فقد سجل أسمنت النصر 1,960 جنيها، وأسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه، بينما بلغ سعر أسمنت العسكري وسويس 1,950 و2,000 جنيه على التوالي، مما يوضح تحسنا طفيفا في أسعار الأسمنت مقارنة بالحديد.