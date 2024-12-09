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برواتب مجزية نوفر إليكم وظائف شاغرة للمصريين في السعودية 2024 - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول برواتب مجزية نوفر إليكم وظائف شاغرة للمصريين في السعودية 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

شهدت الساعات الأخيرة إعلان وزير العمل محمد جبران، عن توفير فرص عمل جديدة للمهندسين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية بالخارج، خاصة في مشاريع البنية التحتية ومحطات معالجة المياه بالمملكة، ومن خلال هذه السطور نستعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة وكيفية التسجيل بها.

الوظائف المتاحة للمصريين في السعودية

وفقًا للبيان الرسمي، فنجد أن الوظائف الجديدة متاحة في شركة المياه الخليجية للمقاولات وتشمل تخصصات هندسية وإدارية، حيث أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بهدف توفير بيئة عمل مميزة للعمالة المصرية وضمان توفير الأعداد والتخصصات المطلوبة، حيث توفر الوظائف المطروحة مجموعة من المزايا المهمة، بما في ذلك:

  • السكن المجاني داخل المنشآت.
  • تذاكر طيران ذهاب وعودة.
  • تأمين صحي شامل.
  • الحصول على رواتب تتراوح من 4000 إلى 15000 ريال سعودي حسب التخصص والخبرة.
  • بجانب بيئة عمل تتماشى مع معايير السلامة والصحة المهنية.
  • فرص الترقي والتطوير المهني من خلال برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين.

شروط التقديم للوظائف الجديدة

حددت وزارة العمل الشروط التالية للتقديم:

  • امتلاك خبرة مهنية ذات صلة بالمجال.
  • إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل في بعض التخصصات.
  • القدرة على العمل في بيئة عمل دولية تتطلب الالتزام بمعايير السلامة والجودة.
  • تقديم السيرة الذاتية المفصلة.
  • تقديم جواز سفر ساري المفعول،والمؤهل الدراسي.
  • تقديم شهادة الخبرة (إن وجدت).

يمكن للراغبين في التقديم إرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع التأكيد على أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء لضمان الشفافية في عملية التوظيف، على أن يبدأ استقبال الطلبات من يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 10 أيام فقط، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وزارة العمل لتوسيع فرص العمل للعمالة المصرية في الخارج، بما يضمن تحسين ظروفهم المعيشية والاستفادة من الكفاءات المصرية في المشاريع الكبرى بالمملكة.

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