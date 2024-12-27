الرياضة - 06:11 - بعد تثبيت الفائدة.. كم سعر الذهب عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - سعر الذهب.. هبط سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات اليوم، بعد ارتفاع في منتصف التعاملات أوصله إلى مستوى 3745 جنيها للبيع، ولكن في بداية التعاملات المسائية انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 3735 جنيها للبيع، لتسجل الأوقية الذهبية نحو 2615.36 دولار.

ورغم تثبيت سعر الفائدة وفق قرار البنك المركزي المصري، الخميس 26 ديسمبر2024، في آخر اجتماع له لهذا العام، لوحظ أن أسعار الذهب لم تتأثر تأثرا كبيرا.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب في مصر، ويمكنكم متابعة كافة التحديثات باستمرار من خلال هذا الرابــــــط.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 4268.5 جنيه للبيع، 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

نقص سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات ليسجل 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هبط سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية ليسجل 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الانخفاض على سعر الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية ليسجل 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

دنا سعر الذهب عيار 14 في مساء التعاملات من مستوى 2490 جنيها للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 في نهاية التعاملات نحو 2134.25 جنيه للبيع، 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات إلى مستوى 1600.75 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4268.5 جنيه 4245.75 جنيه سعر الذهب عيار 22 3912.75 جنيها 3892 جنيه سعر الذهب عيار 21 3735 جنيها 3715 جنيها سعر الذهب عيار 18 3201.5 جنيه 3184.25 جنيه سعر الذهب عيار 14 2490 جنيه 2476.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه