اكتشفوا كل جديد حول حجز تذاكر كأس خليجي 26 عبر تطبيق حياكم وأسعار التذاكر hayakom.pas.gov.kw - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - تستعد الجماهير الرياضية في المنطقة الخليجية للاستمتاع ببطولة خليجي 26، التي تعد واحدة من أبرز المنافسات الكروية في العالم العربي، لضمان تجربة حضور سلسة وآمنة، أطلقت اللجنة المنظمة خدمة حجز التذاكر عبر تطبيق حياكم، الذي يوفر حلاً إلكترونيًا سهلاً ومريحًا للجماهير، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية حجز تذاكر كأس خليجي 26 والتعرف على أسعار التذاكر.

كيفية حجز تذاكر كأس خليجي 26

يمكن للجماهير الرياضية شراء تذاكر مباريات البطولة من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق حياكم، الذي يمكن تحميله من الرابط الرسمي من هنا.

وفيما يلي خطوات الحجز:

في البداية قم بتنزيل تطبيق حياكم من الرابط الرسمي.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب، أو سجل دخولك إذا كنت تملك حسابًا مسبقًا.

حدد المباراة التي ترغب في حضورها، واختر الفئة المناسبة للتذكرة.

أكمل عملية الدفع عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة واستلم التذكرة.

جميع التذاكر محمية برمز QR Code يُستخدم مرة واحدة فقط للدخول إلى الملعب، لضمان الأمان.

أسعار تذاكر كأس خليجي 26

حددت اللجنة المنظمة ست فئات مختلفة للتذاكر، تختلف أسعارها حسب المباراة وموقع المقاعد والخدمات الإضافية المقدمة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

بشأن مباراتي الافتتاح والنهائي تبدأ أسعار الفئة الرابعة من 4 دنانير كويتية، كما تصل أسعار الفئة الذهبية إلى 30 دينارًا كويتيًا.

وبالنسبة لباقي المباريات تبدأ أسعار التذاكر من 2 دينارين للفئة الرابعة، كما تصل إلى 20 دينارًا للفئة الذهبية.

موعد افتتاح البطولة والمباريات الأولى

من المقرر ان يقام حفل افتتاح بطولة خليجي 26 يوم 21 ديسمبر 2024 على استاد جابر الدولي، وسيشهد مباراة افتتاحية بين المنتخب الكويتي وشقيقه العماني ضمن المجموعة الأولى، في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت، حيث تلي هذه المباراة مواجهة ثانية ضمن نفس المجموعة بين المنتخبين القطري والإماراتي، والتي ستقام على استاد جابر المبارك في تمام الساعة 22:00 مساءً، أما عن المباراة النهائية، فستقام يوم 3 يناير 2025 في تمام الساعة 19:00 مساءً على استاد جابر الدولي، حيث ستشهد ختام البطولة وتتويج الفائز بالكأس.