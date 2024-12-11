اكتشفوا كل جديد حول هل يوجد قناة عربية ناقلة؟ .. موعد مباراة برشلونة ضد دورتموند بالوطن العربي الأربعاء 11 ديسمبر والتشكيلة المتوقعة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - تشكيلة برشلونة ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا أثارت اهتمام مشجعي كرة القدم مع قرب موعد المباراة المنتظرة مساء اليوم الأربعاء، حيث يسعى الفريق الكتالوني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من مسيرته في البطولة القارية، حيث تقام المباراة في ملعب “سيجنال إيدونا بارك” ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024/2025، وهي ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

موعد مباراة برشلونة ضد دورتموند

ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء، 11 ديسمبر 2024، كجزء من الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ستنطلق صافرة بداية المباراة في الأوقات التالية:

11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم بث المباراة مباشرة على شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، التي تمتلك حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، حيث سيتوفر تحليل شامل قبل وبعد المباراة.

تشكيلة برشلونة ضد دورتموند

أعلن المدرب هانز فليك عن التشكيلة الرسمية التي سيلعب بها فريقه ضد دورتموند، والتي كانت كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع:جول كوندي، باو كوبارسي، إينيغو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط الدفاعي: مارك كاسادو، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

خط الدفاع

يعتمد برشلونة في خط دفاعه على جول كوندي كقائد للخلفية، مستفيدًا من خبرته الواسعة في التعامل مع الضغوط الهجومية.

بجانبه، يقدم إينيغو مارتينيز أداءً ثابتًا، بينما يسعى الشاب باو كوبارسي لإثبات نفسه كلاعب قلب دفاع.

على الأطراف، يشغل أليخاندرو بالدي الجهة اليسرى، وهو لاعب سريع ومتميز في التحولات الهجومية، بينما يقوم كوندي بدور مزدوج في الدفاع والهجوم على الجهة اليمنى.

خط الوسط

يمثل خط الوسط قلب الأداء في برشلونة، حيث يتألق مارك كاسادو كمدافع يستطيع إيقاف هجمات الخصم، بينما يعتبر بيدري العنصر الحيوي في تنظيم اللعب وتوزيع الكرة.

وفي الوسط الهجومي، يعتمد الفريق على حيوية لامين يامال وداني أولمو، فضلًا عن الإبداع الفردي للجناح البرازيلي رافينيا.

خط الهجوم