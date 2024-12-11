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“مواجهة نارية” موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس بالمملكة السعودية والوطن العربي بأكمله والتشكيلة المتوقعة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “مواجهة نارية” موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس بالمملكة السعودية والوطن العربي بأكمله والتشكيلة المتوقعة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - ستشهد تشكيلة مانشستر سيتي التي أعلن عنها المدرب الإسباني بيب جوارديولا مواجهة مثيرة ضد يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب “أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، وهذا اللقاء المهم يحمل طابعًا خاصًا، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لتحقيق الفوز الذي غاب عنه في آخر خمس مباريات أوروبية ضد يوفنتوس، بينما يأمل الفريق الإيطالي في الاستمرار في سيطرته التاريخية على منافسه.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

تعقد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو الإيطالية. ستبدأ المباراة في تمام الساعة:

  • 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
  • 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

أعلن بيب جوارديولا عن التشكيلة التي سيتبعها في مباراة يوفنتوس، والتي كانت كالتالي:

  • حراسة المرمى:  إيدرسون مواريس.
  • خط الدفاع:كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.
  • خط الوسط:إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جاك جريليش، جريمي دوكو.
  • خط الهجوم:  إرلينج هالاند.

خط الدفاع

يعتمد جوارديولا على رباعي دفاعي قوي، حيث يقود كايل ووكر الجهة اليمنى بفضل سرعته وقدرته على إغلاق المساحات، بينما يتولى روبن دياز دور قلب الدفاع بفضل قوته البدنية وفهمه الجيد للعب، ومانويل أكانجي يقدم مستويات رائعة مؤخرًا، مما يجعله الشريك المثالي لدياز، بينما يساهم ريكو لويس في الجهة اليسرى بتوازن جيد بين الدعم الهجومي والدفاعي.

خط الوسط

  • في المنتصف، يقوم كيفين دي بروين بدور المحرك الرئيسي للفريق، حيث يُعتبر القلب النابض لهجوم مانشستر سيتي.
  • بجانبه، يوجد برناردو سيلفا المعروف بمهاراته في التحكم بالكرة في المساحات الضيقة، بالإضافة إلى إلكاي جوندوجان الذي يحقق توازنًا بين المهام الدفاعية والهجومية.
  • كما أن وجود جاك جريليش وجريمي دوكو يمنح مانشستر سيتي خيارات هجومية متنوعة على الأطراف.

خط الهجوم

  • يدير إرلينغ هالاند هجوم مانشستر سيتي، حيث يعتمد عليه بشكل كبير لإحداث الفارق أمام دفاع يوفنتوس المتين.
  • هالاند، الذي يتميز بقوته البدنية وقدرته على التسجيل من الفرص الضئيلة، سيكون العنصر الأساسي لتحقيق نتيجة جيدة.

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