اكتشفوا كل جديد حول 174 Kurulus Osman الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على تردد كل القنوات الناقلة في حلقة انتقام عثمان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على تردد كل القنوات الناقلة الان نوضحها مع حضراتكم لكونها واحدة من الحلقات المرتقبة التي فيها سنتابع العديد من الأحداث الشيقة بعد الكشف عن شخصية بويينا ابنة اخت الأميرة صوفيا فضلاً عن غيرها من الاحداث المهمة والشيقة التي سنتابعها فى حلقة اليوم، لنوضح على غرار هذا الامر كل التفاصيل المتعلقة حول تردد القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة ومواعيد عرضها.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 فى مساء يومنا الحالي الموافق اليوم الحادي عشر من ديسمبر سنتابع مجرياتها فى حلقة مهمة وشيقة سنتابع فيها العديد من الأحداث الشيقة التي من ضمنها انكشاف خطة عثمان وبيجوم ونقل الاخبار الى الحلفاء لوكاس وصوفيا فضلاً عن المكيدة المدبرة من قبل حليمة تجاه والدتها بالا وغيرها من الأحداث المهمة والشيقة التي سنتابع على اساسها ترددات القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة ومواعيد عرضها الاسبوعية الان اما من خلال شاشات اي تى فى التركية او قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي المحبوب قيامة عثمان فى مساء يوم الاربعاء من كل اسبوع عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً حسب توقيت القاهرة عبر شاشات اي تى فى التركية وقناة الفجر الجزائرية على نحو الرموز والترددات التي جاءت على الشكل التالي:

القمر الصناعي ترك سات

التردد:- 11628

معدل الاستقطاب افقي

الترميز:- 27500

الجودة اتش دي

معدل التصحيح:- 5/6

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

التصحيح 3/4

الاستقطاب افقي

الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي