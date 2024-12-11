مُتــــابعة ” ماتش برشلونة اليوم” الآن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند تويتر دوري أبطال أوروبا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - يترقب عشاق وجماهير كرة القدم اليوم الماتش الناري الذي يقام بين برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ،حيث ينتظر الجماهير المشاهدة القوية للمنافسة الكبيرة بين الفريقين ،ويرغب جميع الجماهير معرفة الموعد المحدد للانطلاق صافرة المباراة اليوم ،وتعد هذه المواجهة صعبة بالنسبة للفريقين الذي يمتلك كل منهم تشكيل قوي من اللاعبين وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة للفريقين في هذه البطولة حيث سجل تعادل في المباراة الأولي وفوز برشلونة في الثانية برصيد 3-1 ولم يتمكن بروسيا من الفوز علي برشلونة في أحد المباريات ،اليكم مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا.

ماتش برشلونة اليوم

تأتي المباراة اليوم بين برشلونة وبروسيا دورتموند في اطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا ،ويبذل كل فريق قصار جهده في تحقيق نتائج مبهرة اليوم تساعد الفريق في التأهيل الي الجولات القادمة من البطولة ، ويعتمد فريق بوروسيا دورتموند في المباراة اليوم علي عاملي الأرض والجمهور ،ويسعي فريق برشلونة اليوم الي تحقيق الفوز بقيادة مديره الفني هانز فليك ،ويحتل برشلونة المركز الـ 3 في الجدول الترتيبي لدوري أبطال أوروبا وحاصل علي عدد 12 نقطة بتحقيق الفوز في 4 مباريات وهزيمة واحدة في المباريات السابقة ،والجدير بالذكر أن الفريق الاسباني لم يسبق له التعرض الي الهزيمة مقابل الفريق الاخر في المباريات السابقة.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم

وسوف يستقبل ستاد سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا اليوم المنافسة القوية بين برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الموافق 11 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ،والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،وتعرض المباراة اليوم علي شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية التي تحصل علي حق البث المباشر للمباراة اليوم ،ويتولى مهمة التعليق اليوم ” علي سعيد الكعبي ” ،ويلعب فريق برشلونة المباراة اليوم بتشكيل كبير من اللاعبين بوجود ” إينياكي بينيا ” في حراسة المرمي.

تشكيلة برشلونة امام بروسيا دورتموند اليوم