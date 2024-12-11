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التقط تردد قناة وناسة الجديد 2025 wanasah tv نايل وعرب سات لمتابعة اجمل اغاني ومغامرات لولو وشيكا - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول التقط تردد قناة وناسة الجديد 2025 wanasah tv نايل وعرب سات لمتابعة اجمل اغاني ومغامرات لولو وشيكا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - تردد قناة وناسة الجديد 2025 يتزايد البحث عنه خاصة من قبل الاسر الذين لديهم اطفال صغار في عمر الروضة والسنوات الابتدائية الاولى نظرا لما تعرضه القناة من محتوى مسلي وترفيهي يناسب سن الاطفال الصغار بداية من عمر شهور، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة من الاغاني والبرامج والفقرات الهادفة على مدار اليوم بهدف تعليم الاطفال الكثير من الاشياء مثل اسماء الحيوانات والوظائف وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، واليكم طريقة استقبال تردد قناة وناسة على الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

ويمكنك من خلال تثبيت تردد قناة وناسة الجديد 2025 على جهاز الريسيفر الاستمتاع بكل ما يعرض على شاشة القناة من اغاني وبرامج ممتعة ومسلية للاطفال الصغار، فكل ما يقدم على شاشة القناة تقدمه الشخصية الكرتونية “لولو” التي يحبها الاطفال الصغار، حيث تسعى “لولو” لتعليم اطفالك الصغار العادات الصحية والحميدة مثل الاهتمام بتنظيف الاسنان والاهتمام بالنظافة الشخصية وتنفيذ كلام الوالدين، وكذلك الحرص على تناول الاكل الصحي واللعب مع الاطفال الصغار وعدم مضايقتهم، والآن مع احدث تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

  • القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: نايل سات.
  • التردد القناة هو: 11430.
  • معدل الاستقطاب القناة هو: عمودي.
  • معدل الترميز القناة هو: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ القناة هو: ¾.
  • الجودة الصورة هي: HD.

أو:

  • القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: عرب سات.
  • التردد القناة هو: 11270.
  • معامل استقطاب القناة هو: رأسي.
  • معدل الترميز القناة هو: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ القناة هو: ¾
  • الجودة الصورة هي: HD.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2025

والآن مع طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2025 التي تمكن طفلك على مدار الساعة من متابعة اغاني لولو الشطورة مثل:”دادا ميدو، لوليات صغار، لولو صارت شرطية، لولو وشيكا، دكتور الاسنان الحقني،…”، فقط اتبع ما يلي:

  • قم بالضغط على زر القائمة في ريموت الريسيفر.
  • ادخل على قسم التركيب الهوائي.
  • قم بالدخول إلى قسم اضافة تردد قناة جديد، ثم حدد اسم القمر الصناعي.
  • قم بالضغط على زر “ابحث الآن”.
  • اضغط على كلمة “حفظ” بعد انتهاء البحث.

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