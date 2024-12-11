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“Happy new year” أجمل رسائل الكريسماس 2025 لإرسالها لأحبائك وأجمل الصور - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “Happy new year” أجمل رسائل الكريسماس 2025 لإرسالها لأحبائك وأجمل الصور - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - بدأ العد التنازلي للانتهاء عام 2024 وبدأ عام جديد 2025، عام جديد ملئ بالأمل والتفاؤل والخير، ينتظر الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم  بداية العام الجديد للإرسال أجمل رسائل الكريسماس 2025 لإرسالها لأحبائك، من أجل أدخال السرور علي قلوبهم وإظهار مشاعر الحب والأخاء، وفي بداية العام الجديد يقوم الكثير بتزين الشوارع وتزيين شجرة الكريسماس وإطلاق الألعاب النارية المبهجة، كما يقوم الكثير من أصحاب المحلات والكافيهات بتوزيع الهدايا والحلويات علي الجميع في الشوارع.

أجمل رسائل الكريسماس 2025 لإرسالها لأحبائك

  • مر عام آخر، ومعه يأتي عام جديد، فأسأل الله أن يبقى الود قائمًا بيننا وأن لا يفرق بيننا أبدًا.
  • كل عام وأنتم بخير، أرسل لكم أطيب التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وأدعو الله أن تكون أيامكم كلها سعيدة.
  • اللهم اجعل هذه السنة مليئة بالسعادة والفرح والطمأنينة، خالية من الهموم والأحزان.
  • يا طيور السلام مرّي عليهم، وبالعام الجديد هنيهم، وأخبريهم إني أدعو لهم بسنة خير، وأن ربي يحقق أمانيهم.
  • بريح العطر والريحان، وبآيات من القرآن، أنهيك يا أغلى إنسان.
  • كل عام وأنتم أحسن صحبة، بشركم الله في آخر أيام هذا العام بما تتمناه قلوبكم، وجعل السنة الجديدة فاتحة خير عليكم.
  • كل عام وأنتم بخير، عسى أن تكون سنة مليئة بالفرح والبركات على الجميع.
  • لا قيمة لعامي الجديد دون وجودكم بجانبي، أنتم النور الذي يضيء حياتي حفظكم الله وأسعدكم دائمًا.

أجمل صور لعام 2025

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