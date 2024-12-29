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المقاولون يتخطى لافيينا بهدف +90 ويواصل تصدر دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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المقاولون يتخطى لافيينا بهدف +90 ويواصل تصدر دوري المحترفين - أخبار كلمتك

المقاولون يتخطى لافيينا بهدف +90 ويواصل تصدر دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره لافيينا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد   بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين. 

أحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون في مرمى لافيينا برأسية رائعة بالدقيقة 90+6.

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وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 34 في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين.

تشكيل المقاولون أمام لافيينا 

وبدأ المقاولون مباراة لافيينا بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وفاروقا نور الدين ومحمد رضا وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال وعبدالرحمن أكمل وعبدالرحمن جمال سمانة ومحمد عنتر ومحمد بلح وتشارلز باساي.

وتواجد علي دكة البدلاء محمود جمال الحضري وأمير عابد ومصطفي صبحي ومحمود سيد ومحمد هاني تريكة وحسين البدري وإبراهيم القاضي واسلام مجدي وطارق أبوغنيمة.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، تأهل إلي دور ال 32 لبطولة كأس مصر.

وحجز المقاولون مقعده في دور الـ32 بعد الفوز  علي الإنتاج الحربي بركلات الترجيح 6-5.

 

واحرز جواكيم أوجيرا هدف المقاولون في الشوط الثاني في المباراة التي انتهت شوطها الأول بالتعادل السلبي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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