الرياضة - 04:56 - الرئيس السيسي يهنئ أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

نص التهنئة

«الإخوة والأخوات، أبناء مصر بالخارج، يطيب لي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025، أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعياً الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار، وأن يكون محققاً لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والرقي والرخاء».