ديوان "بخفة ساحر" أحدث إصدارات قصور الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:55 مساءً - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "بخفة ساحر"، أشعار بالعامية المصرية، للشاعر عبده المصري، ضمن سلسلة أصوات أدبية.

ديوان بخفة ساحر

وجاء بالغلاف: يقدم عبده المصري قصيدة شعرية طويلة محملة بشحنات جمالية متصلة ببعضها في خيط جمالي ودلالي على مستوى الشكل والبناء، ونجح الشاعر فى تقديم تراجيديا فاعلة تقوم على البوح وتعرية الواقع وإبراز تناقضاته، فضلا عن مساءلة الماضي لكن من دون تحويله إلى يوتوبيا ساذجة.

و من الديوان:

ح تنتهي..

أكيد ح تنتهي..

الحرب، والقصف، وصوت الدانات..

والردم، والنوم في الخيام

وانتظار الصبح، والخوف من الظلام

ودفن البنات..

والعيال، والنسا، والرجال..

في قبر جماعي..

من غير علامه وشاهد

ومن غير أسامي

أكيد ح تنتهي..

وح يرجعوا التلامذه للمدارس

والأمهات تجهز الفطار

ويرجع الرجال..

من الدكاكين، والمصانع..

ومكاتب الحكومه

يريحوا فى ساعة المسا

وترجع القهاوى تتفتح..

وتسمعوا الأدان، وجرس الكنيسه

وتفرحوا بجوار الصبي

وسترة الصبيه

وضحكة الحفيد، وفرحة الجدود

وينزاح التراب، والغبار

أكيد ح تنتهي..

ح تنتهي.

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