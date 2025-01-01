22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: مركز اختبارات القدرة الإطفائية يهدف للتأكد من أمان طفايات الحريق - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: مركز اختبارات القدرة الإطفائية يهدف للتأكد من أمان طفايات الحريق - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات: تقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ 18500 مشروع خلال 2024 - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات: تقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ 18500 مشروع خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ديوان "بخفة ساحر" أحدث إصدارات قصور الثقافة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ديوان "بخفة ساحر" أحدث إصدارات قصور الثقافة - أخبار كلمتك

ديوان "بخفة ساحر" أحدث إصدارات قصور الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:55 مساءً - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "بخفة ساحر"، أشعار بالعامية المصرية، للشاعر عبده المصري، ضمن سلسلة أصوات أدبية.

ديوان بخفة ساحر 

وجاء بالغلاف: يقدم عبده المصري قصيدة شعرية طويلة محملة بشحنات جمالية متصلة ببعضها في خيط جمالي ودلالي على مستوى الشكل والبناء، ونجح الشاعر فى تقديم تراجيديا فاعلة تقوم على البوح وتعرية الواقع وإبراز تناقضاته، فضلا عن مساءلة الماضي لكن من دون تحويله إلى يوتوبيا ساذجة.

 

و من الديوان:
ح تنتهي..
أكيد ح تنتهي..
الحرب، والقصف، وصوت الدانات..
والردم، والنوم في الخيام 
وانتظار الصبح، والخوف من الظلام
ودفن البنات..
والعيال، والنسا، والرجال..
في قبر جماعي..
من غير علامه وشاهد 
ومن غير أسامي
أكيد ح تنتهي..
وح يرجعوا التلامذه للمدارس
والأمهات تجهز الفطار 
ويرجع الرجال..
من الدكاكين، والمصانع..
ومكاتب الحكومه
يريحوا فى ساعة المسا
وترجع القهاوى تتفتح..
وتسمعوا الأدان، وجرس الكنيسه
وتفرحوا بجوار الصبي 
وسترة الصبيه
وضحكة الحفيد، وفرحة الجدود
وينزاح التراب، والغبار 
أكيد ح تنتهي..
ح تنتهي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

لا يقدر قلبي، آمال ماهر تفاجئ جمهورها بحفل رأس السنة بالسعودية بالغناء بالخليجي (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق