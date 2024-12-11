اكتشفوا كل جديد حول “منافس الأهلي” جميع القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية انتركونتيننتال 2024 تعليق عامر الخوذيري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - الجميع اليوم فى انتظار الفائز فى هذا اللقاء وننقل اليكم القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا فى كأس القارات للأندية انتركونتيننتال 2024، ترقب كبير ومستمر من جانب محبي كرة القدم حول العالم للقاء نادي بوتافوجو البرازيلي الي يواجه نادي باتشوكا المكسيكي مساء اليوم ضمن فعاليات مباراة النصف نهائي من بطولة كأس أبطال القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، والتي ستقام الثلاث مباريات الأخيرة منها في دولة قطر، ومن الجدير بالذكر أن الفائز في هذا اللقاء سيقوم بمواجهته النادي الأهلي المصري في الدور القبل نهائي من بطولة كأس الانتركونتيننتال 2024، والتعرف على تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا اليوم، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية

يستضيف ملعب 974 بمدينة الدوحة بقطر اليوم واحدة من أهم وأقوى مباريات بطولة كأس القارات للأندية 2024 بين كلا من نادي باتشوكا المكسيكي، المتوج بلقب بطل دوري أبطال كونكاكاف “اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، نادي بوتافوجو البرازيلي، الحاصل على لقب كوبا ليبرتادوريس “دوري أبطال أمريكا الجنوبية”، حيث تقام هذه الملحمة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مصر، وفي الساعة 8:00 مساءا بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا اليوم

تمتلك قنوات بين سبورت القطرية المشفرة حقوق البث الحصري والوحيد لكل مباريات بطولة كأس القارات للأندية انتركونتيننتال 2024، وقد خصصت قناة beIN Sports HD 2 لنقل احداث مباراة بوتافوجو وباتشوكا اليوم عبر البث المباشر، تعليق ناري مع المتألق عامر الخوذيري، ويمكنك تنزيل التردد الخاص بالقناة على نايل سات، والاستمتاع بمشاهدة اللقاء على النحو التالي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الترميز: 27500.

beIN Sports HD 2 تعليق عامر الخوذيري Alkass Five HD تعليق خالد الحدي

تشكيل بوتافوجو أمام باتشوكا اليوم

يخوض كلا من نادي بوتافوجو وباتشوكا لقاء اليوم مستهدفين تحقيق انتصار جديد للتأهل إلى الدور ما قبل النهائي ومواجهة نادي الأهلي المصري الذي تأهل مباشرة إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق العين الإماراتي، وذلك للتنافس على المباراة النهائية ضد فريق ريال مدريد والتتويج باللقب المنتظر، وعليه فمن المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق بوتافوجو أرتور جورج مباراة اليوم معتمدا على الخطة التالية: