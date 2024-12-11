اكتشفوا كل جديد حول هُنا جدول الإجازات المطولة للفصل الثاني 1446 حسب التقويم الدراسي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - جدول الإجازات المطولة للفصل الثاني 1446، شهد قطاع التعليم مؤخرا تحولا كبيرا وأعد تقويما جديدا يتضمن العديد من التفاصيل، بما في ذلك الإجازات المطولة للفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي يثير اهتمام الطلاب بشكل كبير نظرا للراحة التي يحصلون عليها في تلك الفترة، وقد قامت وزارة التعليم بتوفير كل ما يحتاجه الطلاب في الخطة الدراسية لتسهيل الاطلاع عليها.

جدول الإجازات المطولة للفصل الثاني 1446

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة عن الجدول الذي يحدد جميع الإجازات المطولة التي سيحصل عليها الطلاب في الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، وأوضحت أن أول عطلة مطولة قادمة ستكون يومي الأربعاء والخميس الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر، الجدول الذي ينظم هذه الإجازات هو كالتالي: ثاني إجازة طويلة سينالها الطلاب خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية ستكون يومي الأربعاء والخميس الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر.

تليها العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، الموافقين الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر، وبالتالي تمتد هذه العطلة لأربعة أيام.

ستكون آخر إجازة طويلة يحصل عليها الطلاب هذا العام خلال الفصل الثالث في اليومين الرابع والخامس من شهر ديسمبر. نهاية العام الدراسي 1446 أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن مواعيد بدء وانتهاء كل فصل دراسي في التقويم الخاص بالعام 1446، وعادة ما تنتهي الفصول الدراسية بعد إجراء الاختبارات وبالنسبة للطلاب، سيعودون من إجازة عيد الأضحى في الفصل الدراسي الثالث، وسيقومون بأداء اختباراتهم التي ستختتم بتاريخ 26 يونيو 2025 وبذلك، يبدأ الطلاب عطلتهم الصيفية، على أن يعودوا إلى الدراسة مرة أخرى بعد انتهاء الإجازة في 24 أغسطس 2025.

كيف يمكن الاستفادة من الإجازات المطولة؟

تعد الإجازات الطويلة فرصة ممتازة للطلاب لتحقيق التوازن بين الدراسة والاسترخاء، ويمكن استغلال هذه الإجازات في مجموعة من الأنشطة المفيدة مثل: