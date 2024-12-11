المبادرات الرائدة وخطوات التسجيل في منصة إحسان السعودية وخطوات التبرع خطوة بخـطـوة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تعتبر منصة إحسان من المبادرات البارزة التي أطلقتها الحكومة السعودية لتيسير عملية التبرع والأنشطة الخيرية بشكل إلكتروني وآمن، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030, و تتيح هذه المنصة للمواطنين والمقيمين في السعودية إمكانية التبرع لمشاريع خيرية متنوعة بسهولة، مما يسهم في زيادة ثقافة العمل الخيري والتطوعي في المجتمع, ومن خلال هذا المقال نتعرف على المبادرات الرائدة وخطوات التسجيل في منصة إحسان السعودية والخدمات التي تقدمها المنصة.

المبادرات الرائدة وخطوات التسجيل في منصة إحسان السعودية

خطوات التسجيل في منصة إحسان السعودية يمكن القيام بها عن طريق عدة خطوات، وهي كما يلي:

ادخل الى الموقع الرسمي لمنصة إحسان.

اختار تسجيل الدخول.

أدخل رقم هاتفك المحمول بشكل صحيح.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة.

اختر البرنامج أو الخدمة التي ترغب في التقديم لها.

قم بتفعيل حسابك من خلال الرابط المرسل إلى بريدك الإلكتروني.

طريقة التبرع عبر منصة احسان

لإجراء عملية التبرع عبر منصة إحسان بشكل سليم وسهل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب القيام بزيارة الموقع الرسمي لمنصة إحسان على الإنترنت.

إذا كان لديك حساب، يمكنك تسجيل الدخول.

وإذا لم يكن لديك واحد، يمكن لك إنشاء حساب جديد.

من القائمة الرئيسية، اختر قسم التبرعات.

بعد ذلك، قم باستعراض المشاريع والبرامج المتاحة للتبرعات.

حدد المشروع أو البرنامج الذي ترغب في التبرع لهز

ثم اختر المبلغ الذي تود التبرع به.

بعد ذلك، حدد وسيلة الدفع المفضلة لديك، مثل بطاقة الائتمان أو التحويل البنكي.

وأدخل معلومات الدفع اللازمة لإتمام العملية.

تأكد من مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالتبرع قبل تأكيد الإجراء.

ثم اضغط على زر “تأكيد” لإكمال عملية التبرع.

بعد ذلك، انتظر حتى يتم معالجة التبرع بنجاحك.

وستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

احفظ إيصال التبرع كدليل على مساهمتك.

الخدمات التي تقدمها منصة احسان

أما بالنسبة لفوائد التقديم على مساعدة منصة إحسان، فهناك العديد من المنافع التي يمكنك الحصول عليها، ومنها: