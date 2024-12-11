اكتشفوا كل جديد حول يلا استعدوا الان … موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم كل المدارس - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 نوضحه أمام حضراتكم فى ظل ترقب عدد كبير ومهول من الطلاب عقد تلك الاختبارات مع اقتراب شهر يناير وكما هو معروف يتم عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول كل عام فى شهر يناير، لهذا سنبدأ فى توضيح بالتفصيل خطة التربية والتعليم الزمنية لعقد اختبارات الفصل الدراسي الاول الان.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025

نوضح لكم بالتفصيل الان موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية والصفين الاول والثاني الثانوي، حيث من المخطط على ان يبدأ الطلاب بالالتحاق على اختبارات الفصل الدراسي الأول بداية من يوم 11 يناير المقبل، على ان يستمر بعدها طلاب النقل اختباراتهم حتي يوم 16 يناير المقبل، لتبدأ بعدها طلاب الشهادة الاعدادية بالالتحاق على اختباراتهم فى اتمام الصف الثالث الاعدادي بداية من يوم 18 يناير المقبل حتي يوم 23 يناير وذلك بالنسبة لطلاب جميع المحافظات المصرية، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم على ان الوزارة ستخصص فترة زمنية مقدرة بنصف ساعة بفاصل زمني ما بين كل اختبارات لتخفيف الحمل على الطلاب، على ان يتم مراعاة ايضاً اعياد الاخوة الاقباط ما بين اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع عشر من يناير لعام 2025، على ان نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال بالتفصيل مواعيد اجازة نصف العام الدراسي الان.

موعد اجازة الفصل الدراسي الاول

تم تحديد موعد اجازة الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث من المخطط على ان يبدأ طلاب النقل والشهادة الاعدادية اجازة الفصل الدراسي الأول بداية من يوم 23 يناير حتي يوم 6 فبراير المقبل، على ان يبدأ طلاب بالعودة من جديد للدوام الدراسي بداية من يوم 8 فبراير المقبل.