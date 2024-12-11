اكتشفوا كل جديد حول اضبطها صح “Kurulus Osman” تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 alfagr tv الناقله مسلسل قيامة عثمان على الأقمار الصناعية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - أضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 فقد أصبحت قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الرائدة في تقديم الأعمال الدرامية، خاصة المسلسلات التركية التي لاقت رواج واسع بين الجماهير العربية، وحققت القناة شهرة كبيرة بفضل عرضها لأعمال مميزة، أبرزها مسلسل قيامة عثمان الذي يتابعه الملايين في مختلف أرجاء الوطن العربي، وفي السطور التالية نعرض تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 عبر الأقمار الصناعية المختلفة ومواعيد عرض المسلسل الشهير.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يمكن متابعة قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال باستخدام التفاصيل التالية:

تردد القناة: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 5000

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

كما يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

لمتابعة مسلسل قيامة عثمان أو غيره من البرامج التي تعرضها قناة الفجر الجزائرية يمكنك تثبيت القناة على جهاز الرسيفر باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم.

اختر خيار “قائمة التركيب” (Installation).

حدد “التثبيت اليدوي” (Manual Installation).

اختر القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد المطلوبة كما هو مذكور أعلاه.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بعد ظهور القناة قم بحفظ الإعدادات لتثبيتها في قائمة القنوات.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية عرض خاص لمسلسل قيامة عثمان مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، وفق المواعيد التالية:

الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

لماذا يفضل الجمهور متابعة قناة الفجر الجزائرية؟

تتميز قناة الفجر الجزائرية بتقديم محتوى يلبي تطلعات المشاهد العربي خاصة عشاق الدراما التركية، وتوفر القناة تجربة مشاهدة فريدة تجمع بين جودة الصورة العالية، الحصرية في عرض الأعمال المميزة، وجداول بث تناسب مختلف الفئات، وهذا يجعلها وجهة مفضلة لعشاق المسلسلات التركية في العالم العربي