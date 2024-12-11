اكتشفوا كل جديد حول “بدقة HD” استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية وتابع الحلقة 174 لقيامة عثمان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - اصبح تردد قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية محط اهتمام العديد من المتابعين المحليين في العالم العربي، وذلك بسبب أن القناة تحرص على تقدم الدراما العربية والدراما التركية الجديدة منها والقديمة، وأشهرها مسلسل قيامة عثمان، كما انها تقوم بإذاهة المسلسلات الجديدة بشكل مجاني بدون أشتراك على كافة الأجهزة حتى يستطيع المتابعين من كافة الدول حول العالم متابعة المحتوى الخاص بها دون صعوبة، وخلال هذا المقال سوف نوفر لكم وفق أخر تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية على الاقمار الصناعية المتعددة نايل سات وعرب سات بجانب ذكر موعد عرض مسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية

خلال هذه الفترة ارتفعت عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن استطاعت القناة الحصول علي اهتمام عدد كبير من محبي الدراما التركية الشهيرة ومنها مسلسل صلاح الدين الأيوبي، ومسلسل قيامة عثمان، بالإضافة أن القناة تقوم بعرض المسلسلات مجانا دون الحاجة إلى الأشتراك.

ومن خلال النقاط التالية سوف نوفر أخر تحديث لـ تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: HD.

أما عن تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات.

جودة القناة: HD.

متى موعد الحلقة 174 مسلسل قيامة عثمان

يبحث الكثير من متابعي المسلسل الشهير قيامة عثمان حول موعد الحلقة القادمة للمسلسل، ومن المحدد أن تأتي الحلقة الجديدة مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 عبر قناة الفجر الجزائرية، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثامنة بتوقيت القاهرة، بينما سوف يتم بث الحلقة عبر قناة ATV التركية في تاريخ يوم مساء الأربعاء 11 ديسمبر، في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة.

مسلسلات قناة الفجر الجزائرية 2024

في إطار الحديث عن تردد قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية، نشير إلى أهم وأبرز مسلسلات قناة الفجر الجزائرية 2024 تأتي على النحو التالي: