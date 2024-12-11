اكتشفوا كل جديد حول العودة للطبيعة ..احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD نايل سات وعرب سات 2025 وأقوى البرامج والأفلام الوثائقية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:14 مساءً - ما هو احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD حيث تعتبر قناة ناشيونال واحدة من القنوات الوثائقية الرائدة التي يتابعها ملايين الأشخاص حول العالم، وتقدم القناة محتوى ثقافي هادف ومفيد يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على الطبيعة، الحياة البرية، العلوم، وأسرار الكائنات الحية، مما يجعلها افضل اختيار لمن يبحثون عن الترفيه والمعرفة في آن واحد، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم تفاصيل التردد الجديد للقناة وكيفية تنزيلها على أجهزة الاستقبال.

احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD

يمكنك متابعة قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي التابعة الي شبكة أبوظبي للإعلام من خلال الترددات التالية التي تختلف حسب نوع القمر الصناعي المستخدم:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على العرب سات

الاستقطاب: أفقي

التشفير: مجاني

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على النايل سات

الاستقطاب: أفقي

التشفير: مجاني

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

أبرز برامج قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

تقدم “قناة ناشونال جيوغرافيك” بمجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مجالات متعددة، مثل العلوم، المغامرات، الحياة البرية، وأسرار الكون، ومن أبرز هذه البرامج:

علوم وأبحاث.

الحياة البرية.

المنقبون عن الذهب.

أسرار الحرب.

وقائع وأحداث.

سوبر كارز.

هندسية وهياكل عملاقة.

اختراق الأنظمة.

العيش الحر.

وحدة إنقاذ السيارات.

سمكة التونة العنيدة.

أسرار حديقة الحيوان.

كسر القضبان.

الجزيرة المتمردة.

السمكة البرية.

خطوات تنزيل قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

يمكنك تثبيت قناة ناشونال جيوغرافيك بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية: