Happy new year.. طريقة عمل تورتة بابا نويل بمناسبة العام الجديد 2025 من المنزل وبخطوات بسيطة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:14 مساءً - تعتبر الحلويات جزء لا يتجزأ من الاحتفالات في أي مناسبة وتعتبر تورتة بابا نويل من الاحتفالات الجميلة التي نبدأ بها العام الجديد 2025 ولما يتبقى عليه سوي القليل، وتتميز تورتة بابا نويل بألوانها الكثيرة المتطابقة مع اشكال الزينة حيث تضمن اللون الأخضر والأبيض والاحمر والمجسمات الصغيرة التي تتشكل في صورة بابا نويل، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم طريقة عمل تورتة بابا نويل.

طريقة عمل تورتة بابا نويل بمناسبة العام الجديد 2025

يهتم الكثير من الناس حول العالم لمعرفة طريقة عمل تورتة بابا نويل للاحتفال بالعام الجديد وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث رغن أنه من السهل تحضيرها في المنزل، ولعمل تورتة بابا نويل عليك الحصول علي بعض المكونات وهي كالاتي:

2 كوب من الدقيق عالي الجودة.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودويوم.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

3/4 كوب من الزبدة.

1 كوب من السكر.

6 عدد بيضة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

وصوصات مختلفة الألوان لأضافه زينة التورتة

خطوات عمل تورتة رأس السنة من المنزل

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها للحصول علي اجمل تورتة بابا نويل: