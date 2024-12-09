اكتشفوا كل جديد حول وفاة الفنان عبدالله المزيني .. صاحب عمل طاش ماطاش عن عمر يناهز 84 عامًا وداعا أبو مازن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

تم الإعلان منذ قليل عن خبر وفاة الفنان عبدالله المزيني، عن عمر يناهز 84 عامًا. وقد وُلد في المملكة العربية السعودية، وقد أحدث خبر وفاته حزنًا كبيرًا داخل المملكة والعالم العربي، وخاصةً أن الفنان كان يتمتع بجماهيرية واسعة نظرًا لأعماله الساطعة والمميزة. ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل طاش ما طاش الذي تم عرضه على جميع القنوات الفضائية في السعودية وأيضًا العربية في رمضان كل عام.

وفاة الفنان عبدالله المزيني

قام الفنان فايز المالكي السعودي بالإعلان يوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر لعام 2024 عن وفاة الفنان السعودي عبدالله محمد المزيني يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 عن عمر يناهز 84 عامًا، عبر منشور على منصة إكس الإلكترونية.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان عبدالله محمد المزيني، وقد أحدث هذا المنشور من قبل الفنان حالة عامة من الحزن لجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين بدورهم حرصوا على نعي الفنان بعبارات مؤثرة تعبيرًا عن حزنهم على رحيله.

موعد جنازة الفنان عبدالله المزيني

قام الفنان فايز المالكي من خلال الحساب الشخصي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد على التالي:

موعد جنازة الفنان عبدالله المزيني سوف تكون عصر يوم الاثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر لعام 2024.

سوف تقام الجنازة في مسجد الراجحي في مدينة الرياض.

من هو الفنان عبدالله المزيني

هناك عدد من المعلومات عن الفنان عبدالله محمد المزيني وأهمها ما يلي: