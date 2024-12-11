اكتشفوا كل جديد حول عــز عامل كـــام… سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في جميع الشركات والأسواق المحلية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - يقوم الكثير من التجار والأشخاص الذين يرغبون في البناء بالبحث عن سعر طن الحديد اليوم حديد عز التي يعتبر من أجود أنواع الحديد الموجودة في الأسواق، ويعتبر حديد عز الأكثر طلبًا في الأسواق بسبب جودته العالية ومقاوم للصدا، وشهد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 عدم استقرار لجميع أنواع البناء في الأسواق المحلية من خلال مقالنا التالي نوفر لكم سعر طن الحديد اليوم حديد عز.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سعر طن حديد عز اليوم سجل نحو 40080 جنيه مصري.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم وصل إلي نحو 38070 جنيه مصري.

سعر طن الحديد الجيوشي اليوم يباع بقيمة 39,000 جنيه مصري.

سعر طن الحديد مصر ستيل سجل سعر اليوم نحو 37,000 جنيه مصري.

سعر طن الحديد بيانكو جاء بقيمة 36,000 جنيه مصري.

سعر طن الحديد المصريين حقق سعر اليوم نحو 38,000 جنيه مصري.

سعر طن الحديد سرحان يباع بقيمة 36,000 جنيه مصري.

سعر طن الحديد بشاي اليوم حقق نحو 38,800 جنيه مصري.

سعر طن الحديد العتال وصل إلي نحو 38,000 جنيه مصري.

سعر طن الحديد المعادي اليوم بقيمة 36,500 جنيه مصري.

سعر طن الحديد الكومي سجل سعر اليوم نحو 36,500 جنيه مصري.

سعر طن الحديد المراكبى جاء بسعر 38,000 جنيه مصري.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 11/12/2024