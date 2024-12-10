اكتشفوا كل جديد حول “Tesla Pi Phone” سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد هل يستحق الشراء - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - يشغل هاتف تسلا Model Pi الجديد اهتمام الكثير من محبي التكنولوجيا حول العالم، حيث تصدرت عمليات البحث عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية للوصول إلى تفاصيل هذا الهاتف المنتظر، ويزداد الحماس والترقب بعد إعلان إيلون ماسك رئيس شركة تسلا عن دخول شركته سوق الهواتف الذكية للمنافسة بقوة مع أبرز العلامات التجارية مثل آبل، يهدف الهاتف الجديد إلى تقديم مواصفات متطورة وتصميم عصري، بالإضافة إلى أداء استثنائي يضعه في منافسة مع أقوى الهواتف الذكية في السوق، وسنتناول في هذا المقال أهم التفاصيل حول هذا الهاتف المنتظر.

هاتف تسلا Model Pi

أثار إعلان إيلون ماسك عن هاتف تسلا Model Pi اهتمام واسع وأثار موجة من الجدل في جميع أنحاء العالم، مما جعل عشاق التكنولوجيا يترقبون المزيد من المعلومات حول الهاتف، وتشتهر تسلا بابتكاراتها التي تسبق الزمن، حيث أحدثت ثورة في صناعة السيارات الكهربائية، وكان الجميع يتساءل عن كيفية تعاملها مع صناعة الهواتف الذكية، وفقا للتسريبات والمصادر، تشير المواصفات المتوقعة للهاتف إلى الآتي:

المعالج: يأتي هاتف تسلا الجديد مزودا بمعالج Snapdragon xx من الجيل الأحدث.

الذاكرة: الهاتف يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة من نوع OLED بدقة 1440 × 3200 بيكسل.

معدل التحديث: تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ما يضمن تجربة استخدام سلسة.

البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع.

الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل لتوفير صور عالية الجودة.

التصميم: الهاتف مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للخدش.

توقع سعر هاتف تسلا Model Pi

توقعات الأسعار الخاصة بهاتف تسلا الجديد في الأسواق العالمية تتفاوت بناء على المواصفات المتقدمة التي يقدمها، وفيما يلي التوقعات:

سعر الهاتف في الأسواق العالمية: يتراوح بين 999 و 1299 دولار أمريكي.

في مصر: يتراوح السعر بين 49600 و 64500 جنيه مصري.

في السعودية: يتراوح السعر بين 5000 و 6500 ريال سعودي.

موعد طرح هاتف تسلا Model Pi

على الرغم من أن شركة تسلا لم تعلن رسميا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد إلا أن التكهنات تشير إلى أن الهاتف سيطرح في الأسواق خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحدث الهاتف طفرة في عالم الهواتف الذكية، وسيكون له تأثير كبير على السوق بفضل مواصفاته المتطورة.