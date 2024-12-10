اكتشفوا كل جديد حول “كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على نايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الحياة البرية” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم البرامج الوثائقية التي تتناول موضوعات متنوعة مثل عالم الحيوانات وعلوم الطبيعة واستكشاف الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم، كما تعد القناة من المصادر الموثوقة للمعلومات الثقافية والعلمية، وهذا ما جعلها واحدة من أكثر القنوات متابعة في العالم العربي، ورغم شهرتها الكبيرة فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك متاحة للمشاهدين مجانا مما يسهل الوصول إليها بدون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك، كما تتميز القناة بجودة عالية في الصوت والصورة، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات

تابع قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات واستمتع ببرامجها التعليمية والترفيهية المتنوعة بجودة صوت وصورة جيدة:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة الصوت والصورة: SD (قياسي).

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 عبر القمر الصناعي عرب سات

لمحبي المغامرة والاستكشاف، يمكنكم متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية عبر عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة الصوت والصورة: HD (عالي الدقة).

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الترددات السابقة، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية: