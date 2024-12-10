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رسمياً الأن موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب المدارس فى كافة أنحاء الجمهورية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول رسمياً الأن موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب المدارس فى كافة أنحاء الجمهورية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - بعدما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الاول لطلاب المدارس 2024-2025، اصبح العديد من اولياء الامور والطلاب يبحثون عن الموعد وفقا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم، حيث يريدون جميع الطلاب معرفة موعد الامتحانات وذلك للاستعداد للامتحانات بشكل أفضل عن طريق تكثيف الجهد اثناء المذاكرة وأيضا عمل جداول لمراجعة المواد، ومن خلال موقعنا اقرأ نيوز سوف نوفر لكم مواعيد امتحانات نصف العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب المدارس

وفقا لما أعلنتة وزارة التربية والتعليم وتبعا للخريطة الزمنية التى حددتها فى بداية العام الدراسى، تبدأ مواعيد امتحانات نصف السنة 2025-2024 لكافة المراحل التعليمية “صفوف النقل والشهادة الاعدادية والثانوية” في جمهورية مصر العربية 11 يناير 2025 وتنتهي في يوم 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 للصف الاول والصف الثانى الثانوى

وفقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم تكون موعد بدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالثانوي العام “الصف الأول والثاني الثانوي” في 11 يناير وينتهي في يوم 16 من الشهر نفسه، والجدير بالذكر أن امتجانات الصف الثاني الثانوي تكون في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة التالية، وذلك مع مراعاة الفصل بين الفترتين بنصف ساعة من أجل تخفيف الضغط عن الطلاب.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عدم إجراء أي امتحانات في الأيام الخاصة باعياد الاخوة الاقباط، وهي أيام 6، 7، 8، و19 من يناير، وذلك احتراما للمناسبات الدينية والوحدة الوطنية.

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