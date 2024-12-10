عاجل الأن موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب الجامعات والمدارس في مصر - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - يبحث العديد من جميع الطلاب علي معرفة موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب الجامعات، وذلك مع اقتراب بداية العام الجديد وهو من الطبيعي ان يتم بداية الامتحانات في هذا الشهر، والجدير بالذكر يستعد كل الطلاب لتأدية الامتحانات الخاصة بهم وتعمل وزارة التعليم العالي علي توفير الطرق السهلة امام الطلاب ومعرفة التوقيت الرسمي التي يبدأ فيه كافة الطلبة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب الجامعات من خلال متابعة هذا المقال.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب الجامعات

بعد التساؤلات الكثيرة علي منصات التواصل الاجتماعي علي معرفة الموعد المحدد لامتحانات الطلاب في الجامعات، فمن المقرر ان يتم بداية الامتحانات في منتصف شهر يناير وتستمر حتي يوم 24 يناير 2024، كما قامت وزارة التعليم العالي علي تجهيز جميع القاعات من اجل تسهيل سير الامتحانات وستكون الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط.

موعد امتحانات الترم الاول 2025 لطلاب المدارس

قامت وزارة التربية التعليم بتوضيح موعد بداية الامتحانات في يوم 11 يناير 2025 لجميع الطلاب في المدارس، وتستمر حتي يوم 16 يناير لجميع صفوف النقل الابتدائية.

وستبدأ طلاب الشهادة الاعدادية في يوم 18 يناير 2025 ويكون موعد انتهاء الامتحانات الخاصة بهم في يوم 24 يناير 2025، وقامت وزارة التربية باستعدادها ووضح الضوابط والشروط التي يجب اتباعها، ويجب الالتزام من جميع الطلاب عدم استخدام الهاتف اثناء سير اداء الامتحانات، وبجانب ذلك عدم اصطحاب كتب دراسية تخص المادة الدراسية التي ستقوم بالامتحان بها.