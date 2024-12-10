اكتشفوا كل جديد حول ترقب عالمي ..فعاليات وأماكن الإحتفال بإستضافة السعودية لكأس العالم 2034 “طائرات الدرونز و ألعاب نارية و مناطق التجمعات والمسيرات” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - يرتقب عدد كبير من أبناء الشعب السعودي فعاليات وأماكن الإحتفال بإستضافة السعودية لكأس العالم 2034 فقد شعروا بالفخر والبهجة عندما زُفت إليهم أنباء فوز المملكة العربية السعودية بحقوق استضافة أراضيها لكأس العالم 2034، ومن المفترض أن الفيفا سوف تقوم بالإعلان عن فوز السعودية يوم الأربعاء الذي يوافق 11 من ديسمبر، وتم إعداد الاحتفالات لتستمر إقامتها أربعة أيام حتى الرابع عشر من شهر ديسمبر، وسوف يتسبب هذا الانتصار الرياضي في نشر السعادة والفرح والسرور على أبناء المملكة خلال الأيام القادمة.

فعاليات الإحتفال بإستضافة السعودية لكأس العالم 2034

من المنتظر أن تنطلق بداية فعاليات الاحتفال باستضافة كأس العالم 2034 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 وذلك حتى يأتي تاريخ يوم 14 من ديسمبر، عند الساعة 8:30 مساءً سوف تنطلق في سماء المملكة مجموعة من الطيارات المستقلة بدون طيار “الدرونز” بتزين سماء السعودية، ويأتي بعد ذلك في الدقيقة 34 دور الألعاب النارية التي من المنتظر أن تضئ وتلون سماء المملكة كلوحة إبداعية جميلة.

أماكن الإحتفال بإستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034

مناطق انطلاق الطيارات الدرونز

سوف تحلق الطائرات في سماء المناطق الآتية : جدة، منطقة كافد في الرياض، جبال أجا في حائل ومركز إثراء في المنطقة الشرقية.

أماكن انطلاق الألعاب النارية

سوف تنطلق الألعاب النارية في المناطق التالية :

الواجهة البحرية من جدة.

نيوم “كوميونيتي وان”

الجبيل

في المناطق التالية بالرياض : برج القمر، كافد، بوليفارد سيتي، برج وزارة النقل، استاد الملك فهد، برج الفيصلية، برج مجدول.

الخبر “برج المياه”

مناطق فعاليات عروض السيارات

سوف تُقام فعاليات السيارات في جدة بالمناطق التالية : كورنيش أبحر الجنوبية، مركز الملك عبد العزيز الثقافي، مبنى أمانة جدة، واجهة روشن البحرية، حديقة الأمير ماجد.

عروض الطيران الشراعي

من المنتظر أن تتزين مدينة الظهران بعروض الطيران الشراعي في المناطق التالية : القطيف، شاطئ نصف القمر، وفي كورنيش دارين.

أماكن إقامة فعاليات الاحتفال بكأس العالم 2034 في مدن المملكة

فيما يلي نوضح أماكن إقامة الاحتفالات في مختلف مدن السعودية :