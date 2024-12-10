الرياضة - 11:54 - هطول أمطار.. موعد وصول نوة الفيضة الصغرى 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:54 - هطول أمطار.. موعد وصول نوة الفيضة الصغرى 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:54 - وصل كام الآن.. صعود كبير لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:54 - وصل كام الآن.. صعود كبير لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القمر في أبعد نقطة عن الأرض بهذا الموعد - أخبار كلمتك

القمر في أبعد نقطة عن الأرض بهذا الموعد - أخبار كلمتك

وزير الطيران يستعرض بمؤتمر الإيكاو الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل الجوي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يستعرض بمؤتمر الإيكاو الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل الجوي - أخبار كلمتك

وزير السياحة يبحث مع نظيرته البحرينية سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

وزير السياحة يبحث مع نظيرته البحرينية سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

طقم يقوم باختطاف شاب من داخل سيارته - أخبار كلمتك

طقم يقوم باختطاف شاب من داخل سيارته - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي رئيس هيئة الطيران بـ عمان والسعودية - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي رئيس هيئة الطيران بـ عمان والسعودية - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

ترقب عالمي ..فعاليات وأماكن الإحتفال بإستضافة السعودية لكأس العالم 2034 “طائرات الدرونز و ألعاب نارية و مناطق التجمعات والمسيرات” - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول ترقب عالمي ..فعاليات وأماكن الإحتفال بإستضافة السعودية لكأس العالم 2034 “طائرات الدرونز و ألعاب نارية و مناطق التجمعات والمسيرات” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - يرتقب  عدد كبير من أبناء الشعب السعودي فعاليات وأماكن الإحتفال بإستضافة السعودية لكأس العالم 2034  فقد شعروا بالفخر والبهجة عندما زُفت إليهم أنباء فوز المملكة العربية السعودية بحقوق استضافة أراضيها لكأس العالم 2034، ومن المفترض أن الفيفا سوف تقوم بالإعلان عن فوز السعودية يوم الأربعاء الذي يوافق 11 من ديسمبر، وتم إعداد الاحتفالات لتستمر إقامتها أربعة أيام حتى الرابع عشر من شهر ديسمبر، وسوف يتسبب هذا الانتصار الرياضي في نشر السعادة والفرح والسرور على أبناء المملكة خلال الأيام القادمة.

فعاليات الإحتفال بإستضافة السعودية لكأس العالم 2034

من المنتظر أن تنطلق بداية فعاليات الاحتفال باستضافة كأس العالم 2034 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 وذلك حتى يأتي تاريخ يوم 14 من ديسمبر، عند الساعة 8:30 مساءً سوف تنطلق في سماء المملكة مجموعة من الطيارات المستقلة بدون طيار “الدرونز” بتزين سماء السعودية، ويأتي بعد ذلك في الدقيقة 34 دور الألعاب النارية التي من المنتظر أن تضئ وتلون سماء المملكة كلوحة إبداعية جميلة.

أماكن الإحتفال بإستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034

 

مناطق انطلاق الطيارات الدرونز

سوف تحلق الطائرات في سماء المناطق الآتية : جدة، منطقة كافد في الرياض، جبال أجا في حائل ومركز إثراء في المنطقة الشرقية.

أماكن انطلاق الألعاب النارية

سوف تنطلق الألعاب النارية في المناطق التالية :

  • الواجهة البحرية من جدة.
  • نيوم “كوميونيتي وان”
  • الجبيل
  • في المناطق التالية بالرياض : برج القمر، كافد، بوليفارد سيتي، برج وزارة النقل، استاد الملك فهد، برج الفيصلية، برج مجدول.
  • الخبر “برج المياه”

مناطق فعاليات عروض السيارات

سوف تُقام فعاليات السيارات في جدة بالمناطق التالية : كورنيش أبحر الجنوبية، مركز الملك عبد العزيز الثقافي، مبنى أمانة جدة، واجهة روشن البحرية، حديقة الأمير ماجد.

عروض الطيران الشراعي

من المنتظر أن تتزين مدينة الظهران بعروض الطيران الشراعي في المناطق التالية : القطيف، شاطئ نصف القمر، وفي كورنيش دارين.

أماكن إقامة فعاليات الاحتفال بكأس العالم 2034 في مدن المملكة

فيما يلي نوضح أماكن إقامة الاحتفالات في مختلف مدن السعودية :

  • توجد فعاليات المدينة المنورة بمناطق : شارع سلطانة، المدرج المدني وحديقة الملك فهد.
  • تُعرض فعاليات أبها في مناطق : برندة، المدينة العالية، مدماك وأرياش.
  • توجد احتفالات رابغ في الواجهة البحرية منها وتشمل : ملعب البلدية، حديقة النورس، شاطئ السعادة، المركز الحضاري.
  • نجد احتفالات الباحة في : البوليفارد، مهرجان الشتاء في قلوة، الباحة مول، مرح الطفل في مهرجان الشتاء بقلوة، ممشى الحاوية.
  • نجد أن القنفذة، الليث المظيلف سوف تُقام الفعاليات خاصتهم على الكورنيش الخاص.
  • ستُقام حلى في الحديقة العامة.
  • نجد الاحتفالات داخل الدمام في كورنيش ثروة، بلازا حي الشاطئ ومنتزه الملك عبد الله.
  • سوف توجد احتفالات غميقة في منتزه الماء الحار.
  • احتفالات القوز في ممشى البلدية.
  • ستُقام احتفالات خليص في ممشى السلام ومنتزه جمدان.
  • احتفالات القصيم في شارع البخاري.
  • سنرى العروض الخاصة بمدينة الخبر في ساحة الكورنيش.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق