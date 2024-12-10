اكتشفوا كل جديد حول خطوات تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد PUBG Mobile 2024 للاندرويد والايفون واضافة مود النار والماء - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - هناك العديد من التساؤلات في الآونة الاخيرة علي معرفة خطوات تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد PUBG Mobile 2024، وتعتبر لعبة ببجي من الالعاب التي لاغني عنها ولا يمكن لمحبين الألعاب الاستغناء عنها منذ ان تم اصدارها علي مدار السنين السابقة، وتأتي التحديثات الجديدة مشوقة للجميع واذا كنت لا تستخدم اللعبة في وقتنا هذا فقد فاتك الكثير من الاضافات الجديدة التي قامت اللعبة بتوفيرها بجانب نزول المود الجديد في اللعبة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن خطوات تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد PUBG Mobile 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

خطوات تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد PUBG Mobile 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل تنزل التحديث الجديد وهو مود الباندا الذي تستعد ادراة اللعبة تنزيله في التحديث واليكم الخطوات علي الشكل التالي:

يجب في البداية الدخول علي متجر جوجل بلاي من الهاتف المحمول.

ثم الدخول علي كلمة البحث وكتابة كلمة ببجي موبايل.

وبعد ذلك النقر علي كلمة تحديث المتواجدة في يسار الشاشة.

ثم الانتظار حتي يتم تنزيل التحديث الخاص باللعبة.

ثم الدخول علي اللعبة وتنزيل الموارد الخاصة باللعبة.

ثم الاستمتاع بالتحديث الجديد بمود الباندا الجديد.

متى تحديث ببجي 2024؟

من المقرر ان يتم تنزيل التحديث الجديد من يوم 9 الي 12 يناير 2025، خصوصا ان الرويال سينتهي في يوم 11 يناير 2025، ومن الطبيعي ان ينزل قبل هذا الميعاد بيومين تقريبا.