اكتشفوا كل جديد حول لو مش مثبتها هيبقى فاتك نص عمر.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - يمكنك الآن وبكل سهولة معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 من خلال هذا المقال، حيث تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يناسب الأجواء الأسرية ويضيف جواً من المرح، بينما تتميزت القناة بجودة صوت وصورة عالية، مما جعلها محط اهتمام الملايين.

قناة طيور الجنة

محتوى القناة يعتمد بشكل كبير على مشاركة أطفال العائلة، مثل جنى مقداد التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، حيث يمكنك ضبط القناة بسهولة والاستمتاع بجودة ممتازة على مختلف الأقمار الصناعية باستخدام الإعدادات التالية:

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات

على قمر نايل سات. التردد 11315. مع معدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي. ومعامل تصحيح تلقائي.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11632.

مع نفس معدل الترميز، والاستقطاب العمودي ومعامل تصحيح تلقائي.

كيفية ظبط قناة طيور الجنة على جهازك

لضبط القناة بسهولة، قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم وابحث عن خيار ضبط القنوات. ثم اختر البحث اليدوي لإضافة القناة بشكل صحيح. ثم حدد القمر الصناعي المناسب لجهازك وأدخل بيانات التردد المطلوبة. بعد ذلك، ابدأ عملية البحث وسيتم العثور على القناة وإضافتها تلقائيًا إلى قائمة القنوات لديك.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

توفر القناة محتوى تعليمي يهدف إلى تعليم الأطفال الحروف والأرقام واللغات بطريقة ممتعة وبسيطة، حيث تسعى إلى تعزيز قيم المحبة والتسامح والتعاون والاحترام لدى الصغار، بينما تتميز أغانيها بألحان جذابة وكلمات سهلة تجعلها محببة وسهلة التذكر، فيما تضم القناة شخصيات مثل عصومي ووليد وجاد وإياد وجنى، الذين أصبحوا قريبين من قلوب الأطفال، بينما تسهم برامجها في تطوير المهارات اللغوية والإبداعية للصغار، مع مراعاة احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.