اكتشفوا كل جديد حول استعدوا للصرف …. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وفقاً لبيان وزارة المالية الرسمي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 الان نوضحه مع حضراتكم حيث قد نشرت وزارة المالية تصريحاً رسمياً حول مواعيد اتمام صرف مستحقات الموظفين الخاصة بشهر ديسمبر، على ان يدور على غرار هذا الأمر البحث من اجل التحقق من تلك المواعيد خاصة مع انتشار بعض من الاخبار التي تفيد على تبكيرها، لنوضح مع حضراتكم الان بالتفصيل خطة الوزارة على صرف تلك المرتبات الان.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

مرتبات شهر ديسمبر وضحت حولها وزارة المالية على انه من المخطط على ان يتم العمل على اتمام صرفها بداية من يوم 22 ديسمبر رسمياً على ان من المخطط على ان تستمر وزارة المالية على اتمام صرف مرتبات الموظفين على مدار 5 ايام، على ان يتم مراعاة صرف المتأخرات مابين اليوم الثامن والتاسع والعاشر من ديسمبر، على ان تراعي وزارة المالية على ان يتم صرف المرتبات على مدار ايام، على ان نوضح مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان الايام المخصصة لصرف مرتبات الموظفين.

ايام صرف مرتبات شهر ديسمبر

نوضح لكم الان عبر موقعكم الاخباري اقرا نيوز الايام المخصصة لصرف مرتبات شهر ديسمبر والتي أشارت عليها وزارة المالية على الشكل التالي:

ياتي اليوم الاول لصرف مرتبات الموظفين فى صباح اليوم الثاني والعشرون من ديسمبر

يأتي اليوم الثاني لصرف مرتبات الموظفين فى صباح اليوم الثالث والعشرون من ديسمبر.

بينما اليوم الثالث من صرف مرتبات الموظفين فى اليوم الرابع والعشرون من ديسمبر.

بينما اليوم الرابع من صرف مرتبات الموظفين في اليوم الخامس والعشرون من ديسمبر.

بينما اليوم الخامس لصرف مرتبات الموظفين فى اليوم السادس والعشرون من ديسمبر المقبل.