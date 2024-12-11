اكتشفوا كل جديد حول حلم 1000.000 دولار بين ايديك .. طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 من مختلف الدول العربية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - برسالة واحدة أو أكثر يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 عبر الاستعانة بالرقم المرادف لبلدك، إذ تعتبر المسابقة من أكثر المسابقات بالوطن العربي الأكثر شعبيًا وجماهيريًا واستحوذت على اهتمام الملايين من الأشخاص من مختلف دول العالم، نظرًا لطريقة الاشترك السهلة والسريعة والمصداقية والشفافية التي تميزت بها عن باقي المسابقات الأخرى، ومع اقتراب السحب على جائزة المليون دولار، يحرص الجميع على المشاركة وزيادة الفرص أكثر، لذا نوضح لكم الطريقة الصحيحة ومواعيد سحب جوائز المسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

حلم المليون دولار لا يزال يسيطر على أذهان الكثير، إذ يعد هذه الحلم حقيقة فقط من خلال الاشتراك في مسابقة مصطفى الأغا التي سيطرت على اهتمام الجميع خلال السنوات الأخيرة، ويمكن الاشتراك في مسابقة الحلم MBC بشكل صحيح يكون كما الاتى من خطوات:

على الرقم المخصص لكل بلد يتم إرسال رسالة تتضمن بشكل صحيح كلمة “حلم” أو “Dream”. عقب ذلك يتم استقبال رسالة تؤكد نجاح الاشتراك في المسابقة. مع كثرة الاشتراك في المسابقة تزداد فرص الدخول اكثر في السحب على الجائزة الأسبوعية والشهرية والسنوية.

فيما يلي أهم أرقام الاشتراك في مسابقة حلم بالدول العربية:

الاشتراك من المملكة العربية السعودية على رقم 858888 .

من دولة المغرب الاشتراك من خلال رقم 9669.

من داخل الإمارات الاتصال على رقم 5544 .

الاشتراك من العراق على رقم 2770.

الاشتراك من مصر من خلال رقم

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشترك عبر الإنترنت بتطبيق ما يلي من خطوات:

الانتقال إلى الموقع الرسمي التابع لـ مسابقة الحلم عبر الإنترنت. كتابة رقم الهاتف الخاص بك بشكل دقيق مصحوبا بكود البلد المتواجد به حاليًا. اضغط فوق“إرسال” رسالة نصية بها “حلم”. الرسائل الخاصة بأسئلة المسابقة تبدأ في الظهور أمامك. يجب الإجابة عليها بشكل صحيح ثم الضغط على تأكيد.