اكتشفوا كل جديد حول مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman على تردد قناة الفجر الجزائرية وATV | أحداث قوية الليلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 على قناة الفجر الجزائرية وATV التركية، هو ما يترقب عرضها الكثير من الجماهير سواء في الوطن الشرق الأوسط أو في كافة أنحاء العالم هذا تزامنًا مع اقتراب موعد عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان 174 المقرر لها مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الهامة أبرزها تصادم السيد عثمان مع السيد قراصي والدخول في حرب كبيرة بعد الحدث الأخير من الحلقة الماضية وهناك الكثير من التساؤلات من قِبل عدد مكن المتابعين حول السيدة بيجوم هاتون التي وضعها عثمان جاسوسة داخل قصة السيد قراصي هل سيتم كشفها أم لا، هذا ما سيتعرف عليه الجميع في حلقة الليلة من المؤسس عثمان 174.

المؤسس عثمان 174

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث منها ظهور بويينا أو حليمة ابنة السيد عثمان والسيدة بالا هاتون وكأنها ابنة أخت الأميرة صوفيا، وقد اكتشفنا جميعًا أنها في الأصل حليمة ابنة السيد عثمان وبالا هاتون حيث قامت صوفيا بخطفها وهي صغيرة وقامت بتربيتها على الحقد والغل تجاه أبيها وأمها وزرعت في عقلها فكرة أن هؤلاء هم من ضحوا بحياة والديها ويجب عليها الانتقام منهم.

ففي الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان 174 الجميع سيتعرف على ما سيحدث وما هو مخفي عن الجميع وسيجد الجميع الإجابة على الكثير من التساؤلات وقت عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان، كما أنه تم نشر إعلان المؤسس عثمان الحلقة 174 والذي أظهر بعض المشاهد القوية والمثيرة ومن الواضح أن السيد عثمان سوق يقع في فخ كبير.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 على قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان حلقة 174 على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات والسابعة مساء بتوقيت الجزائر.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12645.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات