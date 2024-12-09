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“وأنت في بيتك” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2024 bankofkhartoum وشروط التقديم عليه - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - يعتبر بنك الخرطوم من أشهر البنوك في دولة السودان حيث أتاح فرصه التقديم علي فتح حساب للمواطنين عن طريق توفير خدمة الاون لاين للحفاظ علي سلامة شعبها من الحروب التي تشتغل في أنحاء البلاد وتم تنظيم الخدمة مؤخرا لتجنب الأذى لهم، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم خطوات التقديم.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2024 bankofkhartoum

طرح بنك الخرطوم خدمة فتح حساب اون لاين في بنك الخرطوم بأسهل الطرق من خلال بعض الخطوات البسيطة:

  1. الخطوة الاولي: تسجيل الدخول بحساب جديد علي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم من خلال الرابط.
  2. الخطوة الثانية: اختيار اللغة المناسبة.
  3. الخطوة الثالثة: ادخال البيانات الخاصة بك بعناية في الحقول المخصصة لها.
  4. الخطوة الرابعة: رفع المستندات المطلوبة منك في مكانها المناسب.
  5. الخطوة الخامسة: بعد قراءه الشروط والاحكام أرسل البيانات وانتظر رسالة علي بريدك الإلكتروني.

شروط التقديم علي فتح حساب في بنك الخرطوم

وضع سياسه البنك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في المقدم علي فتح الحساب:

  • أن يكون المقدم سوادني الجنسية.
  • الا يقل عمر المقدم عن 18 عام.
  • تقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بك علي أن تكون سارية.
  • الا يقل الحد الأدنى للإيداع الأول عن 10000 جنية سوداني.
  • يجب الا يكون للمقدم حساب سابق في البنك.
  • يجب أن يكون لدي المقدم بريد الكتروني خاص به.

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