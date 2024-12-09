اكتشفوا كل جديد حول وزارة التربية الوطنية تُعلن .. رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025 لاجتياز امتحانات البكالوريا المغرب - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين في المغرب عبر محركات البحث عن رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025 لاجتياز امتحانات البكالوريا المغرب ،حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية أنه تم فتح باب التسجيل التسجيل بداية من يوم 5 ديسمبر الجاري وتستمر عملية التسجيل حتي يوم 5 يناير 2025 ،لذلك يتسارع الكثير في التقديم قبل انتهاء الموعد المحدد ،ولاكن تم وضع بعض الشروط اليت يتم مراعاتها عن التسجيل في بصفة مترشح حر ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025 لاجتياز امتحانات البكالوريا المغرب.

رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025 لاجتياز امتحانات البكالوريا المغرب

الخطوة الأولي : عليك الدخول علي البوابة الوطنية الخاصة بالترشيحات من هنـــــا.

الخطوة الثانية : ثم عيك تحميل تطبيق هويتي الرقمية على هاتفك .

الخطوة الثالثة : عليك اختيار ايقونة إنشاء مترشح حر.

الخطوة الرابعة : عليك الدخول الي بوابة الهوية الرقمية.

الخطوة الخامسة : عليك أن تحدد خيار المصادفة باستخدام الهاتف.

في النهاية عليك تسجيل رمز قم Qr من خلال تطبيق هويتي.

ثم عليك اكمال عملية التسجيل.

شروط التسجيل في باك حر 2025