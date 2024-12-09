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Selahaddin Eyyubi مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 الأن وتردد قناة TRT 1 العارضة لها - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول Selahaddin Eyyubi مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 الأن وتردد قناة TRT 1 العارضة لها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 صباحاً - عشاق المسلسلات التاريخيه بالفعل يتابعون ايضا مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الجديد وهو الموسم الثاني لهذا يبحثون باستمرار عن موعد عرض الحلقات الجديدة، وخاصة بعد ان حقق الموسم الأول شهره كبيره وواسعه وانتشر في العديد من البلدان العربية وهو يحكي عن حياة قائد مسلم خاض العديد من المعارك ضد الصليبيين وقد قام بتوحيد الأمة العربية تحت راية واحدة وقد واجه بالفعل العديد من المخاطر والمشكلات سواء كانت الداخليه او الخارجيه وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد عرض الحلقه 36 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني وايضا القنوات التي تقوم بعرضه لهذا تابعوا معنا الان السطور التالية.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 الأن

تعرض الحلقة 36 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة TRT 1 التركية، الحاصلة على حقوق العرض الحصري في الوطن العربي لنقل هذا المسلسل بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التاريخيه التركيه الاخرى وتعرض الحلقات يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، وفي الساعة 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات لهذا يمكنكم الاستمتاع اليوم بعرض الحلقه الجديده.

القنوات الناقلة للموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

كما ذكر سابقا يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة TRT 1 التركية، بالإضافة إلى قناة الفجر الجزائرية التي تقدم المسلسل مدبلجاً باللغة العربية، وكما أعلنت قناة TRT ستتابع عرض حلقات الموسم الثاني كل مساء اثنين، يمكن متابعة المسلسل عبر التردد التالي:

تردد قناة TRT التركية على نايل سات

  • التردد: 11392
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسلات قناة TRT 1

قد حازت القناة منذ عرضها لأول مرة على شهرة كبيرة وواسعة للغاية واستمرت هذه الشهرة لسنوات طويلة حتى وقتنا الحالي حيث أنها قامت بعرض العديد من المسلسلات التاريخية الشهيرة وكان من ضمنها قيامة ارطغرل بجميع المواسم الخاصة به بالاضافة ايضا الى مسلسل ألب أرسلان وغيرها من المسلسلات الاخرى التي يتابعها الكثير من جميع انحاء الوطن العربي.

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