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قريبا.. موعد عرض الحلقة الأولي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث علي منصة شاهد الإلكترونية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول قريبا.. موعد عرض الحلقة الأولي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث علي منصة شاهد الإلكترونية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - يعتبر مسلسل موضوع عائلي من أكثر المسلسلات التي حققت نجاح كبير في الفترة الأخيرة لما يعرضه من احداث كوميدية ممزوجة بالدراما المصرية التي تنقل مشاعر الاب وحبة وحنان الابنة وبسبب هذا الناجح تم الإعلان عن الموسم الثالث لمسلسل موضوع عائلي مما زاد ترقب الجميع موعد عرض حلقاته الاولي، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا ” اقرا نيوز” سوف ننقل لكم اخر الاخبار الفنية.

موعد عرض الحلقة الأولي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يهتم الكثير من عشاق الدراما المصرية عن معرفة موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث بعد أن حقق الجزء الثاني نجاح عظيم لتعلن منصة شاهد الإلكترونية عن موعد عرض المسلسل من خلال موقعها وهو يوم 26 ديسمبر 2024 الحالي وسوف نوفيكم بكافه التفاصيل بعد الإعلان عنها مباشرة.

أبطال المسلسل وقصه مسلسل موضوع عائلي

تنتهي احداث الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي بزواج ابنة إبراهيم من ابن عمتها ومعرفه إبراهيم انه مريض بمرض خطير وتتطور الاحداث في الجزء الثالث من العلاقة الاسرية الجميلة بينهم، وظهر المسلسل باقة من المع النجوم وهم:

  •  ماجد الكدواني جسد شخصية الشيف إبراهيم.
  •  زنا رئيس جسدت شخصية سارة ابنته.
  • محمد شاهين جسد شخصية خالد.
  • وقامت سماء إبراهيم بدور أخت الشيف.
  •  طه دسوقي جسد شخصية حسن زوج ابنه إبراهيم.

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