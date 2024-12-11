اكتشفوا كل جديد حول شحن 1330 كوينز بيس مجاني في eFootball 2025 وفتح بكج أساطير ألمانيا للحصول على رومينيجه 105 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - تحديث eFootball 2025 v4.2.0 يقدم فرصة رائعة لتجميع الكوينز المجاني والاستفادة منها في فتح بكجات الأساطير، ومن أبرز هذه الفرص إمكانية فتح بكج أساطير منتخب ألمانيا والحصول على النجم رومينيجه، الذي يعتبر أحد أفضل المهاجمين بتقييم 105، إليك كل التفاصيل والتي من خلالها يمكنك للحصول على 1330 كوينز مجانًا.

طرق شحن الكوينز مجانًا في eFootball 2025

تسجيل الدخول اليومي، ويتم ذلك عند تسجيل الدخول يوميًا، يتم الحصول على 50 كوينز مجاني في منتصف كل أسبوع، أو على مدار الشهر، يمكن تجميع 200 كوينز مجاني.

حملة Starter الموسمية، ويتم منحك من الحملة الأساسية المتاحة في كل موسم تتضمن مباريات أوفلاين، كما أنها تتيح فرصة الحصول على 100 كوينز مجاني.

حملة الأنمي وكابتن ماجد، وهذه الحملة تقدم مكافآت مميزة تشمل: 200 كوينز مجاني خلال 20 يومًا، بالإضافة إلى بطاقات تدريب وتطوير اللاعبين.

مهام قائمة missions، وتمم ذلك من خلال زيارة صفحة missions، واختيار قسم objectives، عن طريق اتمام مهمة captain tsubasa يمنحك 100 كوينز مجاني.

مهام skillup، حيث توفر هذه الصفحة مهام تدريبية، وعند الانتهاء منها، يتم إضافة 100 كوينز مجاني إلى رصيدك.

حدث الماتش باس، كما يمكنك الحصول على 30 كوينز مجاني من هذا الحدث.

مباريات الأونلاين، وهي تمنحك مباريات الأونلاين فرصة تجميع 600 كوينز مجاني مقسمة على 4 أسابيع (150 كوينز أسبوعيًا)، حيث يتطلب الفوز في التحديات للحصول على الكوينز.

طريقة تحديث eFootball 2025

قامت الشركة المصنعة للعبة بإجراء تحديث جديد للعبة وقد جاءت التحديثات الجديدة بارزة تحاكي التطورات العالمية الرياضية، وذلك في إطار زيادة المتعة وتعزيز مستوي اللاعبين وغير ذلك من التطورات التي زادت من حماس اللعبة، لذا لا يجب عليك تفويت التحديث الجديد واتباع الخطوات التالية لتحديث اللعبة: