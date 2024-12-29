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رفع الأثقال، نعمة سعيد تتمسك بقرار الاعتزال وترفض العودة - أخبار كلمتك

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رفع الأثقال، نعمة سعيد تتمسك بقرار الاعتزال وترفض العودة - أخبار كلمتك

رفع الأثقال، نعمة سعيد تتمسك بقرار الاعتزال وترفض العودة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - رفع الأثقال، تمسكت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بقرار اعتزال اللعبة نهائيا، ورفضت محاولات المقربين منها من أجل إعادتها للعب مجددا.

وعلمت “كلمتك”، أن نعمة سعيد صاحبة الـ22 عاما، أعلنت تمسكها بقرار الاعتزال بشكل نهائي، بسبب حالة التجاهل والتهميش التي تعرضت لها قبل أولمبياد باريس 2024 من جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد عبد المقصود.

نعمة سعيد ضحية المعاملة السيئة

وكشف مصدر داخل اتحاد رفع الأثقال، أن نعمة تعرضت لأسلوب معاملة غير لائق من جانب الاتحاد ، وأثر بشكل كبير على مستواها الفني، وظهر ذلك بشكل كبير في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح المصدر، أن الفترة الماضية شهدت هبوط مستوى العديد من اللاعبين في منتخب رفع الأثقال، بالإضافة لعدد من الإصابات الصعبة التي سيعاني أصحابها من انخفاض ملحوظ في المستوى، وأبرزهم كريم كحلة.

انخفاض مستوى اللاعبين المصريين

وتعد نعمة واحدة من اللاعبات المميزات في رفع الأثقال المصرية، وتوقع لها الكثير تحقيق عدد كبير من الإنجازات، قبل أن ينخفض مستواها وتقرر الابتعاد وإعلان الاعتزال النهائي.

وشاركت نعمة سعيد في بطولة العالم للكبار عام 2021، وحصدت 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية، بالإضافة لعدد كبير من الميداليات العالمية والأفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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