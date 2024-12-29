القيمة السوقية للأهلي أكثر من 7 أضعاف إنبي قبل مواجهتهما بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - تشهد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري المصري، والمقرر لها غدا الاثنين فارقا شاسعا بين القيمة السوقية لكلا الفريقين في إجمالي اللاعبين، وأيضا تفاوتا كبيرا بين قيمة لاعبي كلا الفريقين

القيمة السوقية للأهلي وإنبي

تبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي حسب موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت 30.88 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة فريق إنبي بالكامل 4.95 مليون يورو ، أي أن قيمة فريق الأهلي تساوي أكثر من سبعة أضعاف قيمة الفريق البترولي

أغلى لاعبي الأهلي قيمة سوقية



ويأتي وسام بوعلي وإمام عاشور في الترتيب الأول كأغلى لاعبي الأهلي والمباراة بقيمة سوقية 3 مليون يورو لكل منهما، ثم يليهما الثنائي يحيى عطية الله ومروان عطية بـ 2.20 مليون يورو لكل منهما.

ويأتي خلفهم أشرف داري ورضا سليم بقيمة 2 مليون يورو لكل منهما ثم محمد الشناوي بقيمة 1.80 مليون يورو وبيرسي تاو ومحمد هاني بقيمة 1.50 مليون يورو لكل منهما.

أغلي لاعبي إنبي

ويأتي أحمد كالوشا كأغلي لاعبي إنبي بقيمة سوقية 600 ألف يورو، يليه أحمد أوفا 500 ألف يورو، ثم علي فوزي 450 ألف يورو، ثم مصطفي دويدار 300 ألف يورو

ويليهم في الترتيب كل من عبد الرحمن سمير وأحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد العجوز ومودي ناصر وأحمد درويش وقيمة كل منهم 250 ألف يورو.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء غد الاثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة السابعة بالدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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