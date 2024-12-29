اتحاد الهوكي يقرر استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - الهوكي، قرر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، والمقرر لها خلال شهر أغسطس المقبل.

وكشف اللواء أشرف فرحات، عن قرار الاتحاد باستضافة منافسات البطولة الأفريقية، على أن يتم الإعلان عن الملعب خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الهوكي يستضيف البطولة الأفريقية

ومن جانبه كشف اللواء أشرف فرحات، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منح الاتحاد المصري الضوء الأخضر لاستضافة عدد من البطولات الهامة والكبرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "فرحات"، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم المطلوب لاتحاد الهوكي من أجل مساعدة مجلس الإدارة على النهوض بالمستوى الفني ونتائج المنتخبات.

وقال "فرحات"، أن استضافة البطولات الأفريقية والدولية في الهوكي ستؤثر بالإيجاب على مستوى اللاعبين المصريين، وخطوة هامة على طريق استعادة الريادة الأفريقية من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.