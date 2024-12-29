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اتحاد الهوكي يقرر استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية - أخبار كلمتك

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اتحاد الهوكي يقرر استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية - أخبار كلمتك

اتحاد الهوكي يقرر استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - الهوكي، قرر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، والمقرر لها خلال شهر أغسطس المقبل.

وكشف اللواء أشرف فرحات، عن قرار الاتحاد باستضافة منافسات البطولة الأفريقية، على أن يتم الإعلان عن الملعب خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الهوكي يستضيف البطولة الأفريقية

ومن جانبه كشف اللواء أشرف فرحات، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منح الاتحاد المصري الضوء الأخضر لاستضافة عدد من البطولات الهامة والكبرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "فرحات"، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم المطلوب لاتحاد الهوكي من أجل مساعدة مجلس الإدارة على النهوض بالمستوى الفني ونتائج المنتخبات.

وقال "فرحات"، أن استضافة البطولات الأفريقية والدولية في الهوكي ستؤثر بالإيجاب على مستوى اللاعبين المصريين، وخطوة هامة على طريق استعادة الريادة الأفريقية من جديد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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