اكتشفوا كل جديد حول استبدال العملة.. بكام فئة 1000 جنية سوداني مقابل الجنية المصري وأسعاره مقابل العملات اليومية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - يهتم الكثير من المواطنين عن معرفة سعر الجنية السوداني الي جنية مصري للكثير من الاهتمامات كالسفر أو تحويل العملات للاستثمار وغيرها ومعرفة سعر تحويله في البنوك والسوق السوداء لاختلاف الأسعار بينهما، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نوفيكم بأسعار الجنية السوداني في البنوك المصرية وفي السوق السوداء.

بكام فئة 1000 جنية سوداني مقابل الجنية المصري

يتساءل الكثيرين عن سعر تحويل العملات اليوم الموافق 11 ديسمبر 2024 مما يعكس الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة:

سعر تحويل 50 جنيه سوداني الي جنية مصري 4 جنية.

سعر تحويل 100 جنيه سوداني الي جنية مصري 8 جنيه

سعر تحويل 500 جنيه سوداني الي جنية مصري 40 جنيه

سعر تحويل 1,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 80 جنيه

سعر تحويل 5,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 400 جنيه

سعر تحويل 10,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 800 جنيه

سعر تحويل 50,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 4,000 جنيه

سعر تحويل 100,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 8,000 جنيه

أسعار الجنية السوداني مقابل العملات

يتراجع الجنية السوادني قائمة العملات وهناك بعض البنوك لا تضع الجنية السوادني في أسعار الصرف الدورية حيث أنه خارج التصنيف: