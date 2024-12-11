اكتشفوا كل جديد حول استبدال العملة.. بكام فئة 1000 جنية سوداني مقابل الجنية المصري وأسعاره مقابل العملات اليومية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - يهتم الكثير من المواطنين عن معرفة سعر الجنية السوداني الي جنية مصري للكثير من الاهتمامات كالسفر أو تحويل العملات للاستثمار وغيرها ومعرفة سعر تحويله في البنوك والسوق السوداء لاختلاف الأسعار بينهما، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نوفيكم بأسعار الجنية السوداني في البنوك المصرية وفي السوق السوداء.
بكام فئة 1000 جنية سوداني مقابل الجنية المصري
يتساءل الكثيرين عن سعر تحويل العملات اليوم الموافق 11 ديسمبر 2024 مما يعكس الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة:
- سعر تحويل 50 جنيه سوداني الي جنية مصري 4 جنية.
- سعر تحويل 100 جنيه سوداني الي جنية مصري 8 جنيه
- سعر تحويل 500 جنيه سوداني الي جنية مصري 40 جنيه
- سعر تحويل 1,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 80 جنيه
- سعر تحويل 5,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 400 جنيه
- سعر تحويل 10,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 800 جنيه
- سعر تحويل 50,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 4,000 جنيه
- سعر تحويل 100,000 جنيه سوداني الي جنية مصري 8,000 جنيه
أسعار الجنية السوداني مقابل العملات
يتراجع الجنية السوادني قائمة العملات وهناك بعض البنوك لا تضع الجنية السوادني في أسعار الصرف الدورية حيث أنه خارج التصنيف:
- 1 دينار الكويتي يساوي 1458.8890جنية سوادني للشراء، بينما للبيع1469.8307جنية.
- 1 ريال السعودي يساوي 118.7160جنية سوادني للشراء، بينما للبيع 119.6064 جنية.
- 1 درهم الاماراتي يساوي 121.2662 جنية سوادني للشراء، بينما للبيع 122.1757 جنية.
- 1 ريال القطري يساوي 122.3623 جنية سوادني للشراء، بينما للبيع 123.2800 جنية.
- 1 دينار البحريني يساوي 1181.3665جنية سوادني للشراء، بينما للبيع 1190.2267 جنية.
- 1 ريال عماني يساوي 1156.7298جنية سوادني للشراء، بينما للبيع 1165.4053جنية.
- 1 دولار يساوي 445.3988 جنية سوادني للشراء، بينما للبيع 448.7393 جنية.
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