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129 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر في غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان  الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.514 شهيدا، و108.189 مصابا. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا  و99 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.  

غارات إسرائيلية على غزة 

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة. 

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غارات إسرائيلية مكثفة على غزة

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خامس ضحية للبرد، أطفال غزة يموتون واحدًا تلو الآخر

وشن طيران الاحتلال  الإسرائيلي غارة استهدفت الطابق العلوي لمستشفى الوفاء غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت أن القوات الإسرائيلية قتلت ألف طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

ومن جهته، قال مدير عام الصحة بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 350 من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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