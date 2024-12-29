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إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

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إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - لقي 179 شخصا حتفهم، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غربي  آتية من بانكوك، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات التي رجّحت أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور، ورداءة الطقس، بحسب “فرانس برس”.

وكان على متن الطائرة 181 شخصًا، أعلنت السلطات نجاة اثنين منهم. 

الحصيلة النهائية لـ"أسوأ كارثة" في تاريخ كوريا الجنوبية 

وقالت مديرية الإطفاء إنه تمّ تحديد هوية 65 شخصا من بين القتلى الـ179، مضيفة أنّ عملية أخذ عينات الحمض النووي لا تزال جارية. 

 تحطم طائرة من طراز بوينج  اثناء هبوطها 

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

ووقعت الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية،   في أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.

وقال مسؤول محلّي في جهاز الإطفاء خلال اجتماع مع عائلات الضحايا، وفق ما نقل عنه بيان للمديرية: "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

وأظهرت صورة ذيل الطائرة وقد اشتعل بالنيران على مقربة من المدرج وعربات إطفاء وسيارات إسعاف تقف خلفه، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بعد ساعات على وقوع الحادثة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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