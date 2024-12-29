إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - لقي 179 شخصا حتفهم، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غربي آتية من بانكوك، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات التي رجّحت أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور، ورداءة الطقس، بحسب “فرانس برس”.

وكان على متن الطائرة 181 شخصًا، أعلنت السلطات نجاة اثنين منهم.

الحصيلة النهائية لـ"أسوأ كارثة" في تاريخ كوريا الجنوبية

وقالت مديرية الإطفاء إنه تمّ تحديد هوية 65 شخصا من بين القتلى الـ179، مضيفة أنّ عملية أخذ عينات الحمض النووي لا تزال جارية.

تحطم طائرة من طراز بوينج اثناء هبوطها

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

ووقعت الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية، في أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.

وقال مسؤول محلّي في جهاز الإطفاء خلال اجتماع مع عائلات الضحايا، وفق ما نقل عنه بيان للمديرية: "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

وأظهرت صورة ذيل الطائرة وقد اشتعل بالنيران على مقربة من المدرج وعربات إطفاء وسيارات إسعاف تقف خلفه، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بعد ساعات على وقوع الحادثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.