الرياضة - 01:21 - يمكنه التوقيع لأي فريق.. النصر السعودي يترقب موقف رونالدو من تجديد عقده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:21 مساءً - حالة من الغموض تسود حاليًا بشأن مستقبل رونالد رغم دخوله والبرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال السعودي الفترة الحرة التي تتيح لهما إمكانية التوقيع لأي فريق دون العودة إلى النادي الأصلي.

أكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر السعودي يترقب قرار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم الفريق من تجديد عقده.

وأضافت صحيفة " الرياضية " السعودية أن رونالدو لم يحسم حتى الآن موقفه سواء بالقبول أو الرفض.

ويدخل رونالدو ونيمار الفترة الحرة اليوم الأربعاء بالتزامن مع انطلاق موسم الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023 بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف، ينتهي في صيف 2025. بداية من يناير المقبل، يحق للنجم البرتغالي التفاوض مع أي نادٍ جديد دون الرجوع للنصر.

وأكدت الصحيفة أن القائمة أيضًا تضم عدد من اللاعبين السعوديين في مقدمتهم سالم الدوسري قائد الهلال بجانب علي البليهي، وياسر الشهراني، ومحمد كنو لاعبي النصر والذين دخلوا لأشهر الستة الأخيرة من عقودهم.

وأضافت الصحيفة أن القائمة أيضًا تضم عبد الرحمن غريب، وعلي الحسن، وعبد الله الخيبري، وعلي لاجامي من النصر وأحمد بامسعود، وأحمد شراحيلي من الاتحاد، وبسام الحريجي، وزياد الجهني، وعلي الأسمري من الأهلي.