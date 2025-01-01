الرياضة - 01:21 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ45553 شهيدًا و108379 ‏مصابا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:21 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 45553 شهيدًا و108379مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 12 شهيدًا، و41 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ453 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 45 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.