موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:20 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال لمواجهة نظيره فريق برينتفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي والتي ستقام على أرضية ملعب «جريفين بارك».

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد بالدوري الانجليزي



وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي



وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة آرسنال وبرينتفورد، بالتحديد علي قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي



ومن المتوقع أن يبدأ آرسنال مواجهة برينتفورد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: مايلز لويس- جابرييل سانتوس- ويليام ساليبا- يوريان تيمبر.

خط الوسط: كاي هافرتيز- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد- جابرييل خيسوس- جابرييل مارتينيلي.

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