الرياضة - 04:16 - سعر الذهب والدولار الآن.. تراجع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - سعر الذهب والدولار اليوم.. تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

- سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

-سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 2490 جنيها للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

- سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 29880 جنيها للبيع، 29720 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عالميا، بلغ نحو 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في مصر

- سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل نحو 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، سجل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.