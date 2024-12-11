اكتشفوا كل جديد حول بنوك السودان تبدأ في استبدال العملة من فئة ألف جنية في العديد من الولايات وأبرز المميزات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - تجري الاستعدادات في السودان لاستبدال العملة الوطنية في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والتحكم بالسيولة النقدية، وقد قررت الحكومة السودانية اعتماد عملية منظمة لاستبدال العملة تتضمن عدة إجراءات لضمان الشفافية وسلامة العملية، حيث يطلب من المواطنين إيداع الأموال النقدية في حساباتهم البنكية بدلاً من الاستبدال النقدي، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل، فتابعونا.

عملية استبدال العملة في السودان

تشمل هذه العملية فتح حسابات مصرفية للمواطنين الذين لا يمتلكون حسابات مسبقًا، مع تشديد الضوابط الأمنية لمكافحة التزوير وضمان عدم استغلال العملية في غسل الأموال، وتستهدف العملية عدة ولايات منها البحر الأحمر، النيل الأزرق، والشمالية، والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحسين البنية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بما يتماشى مع الجهود لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة الفساد، كما أُنشئت لجنة عليا للإشراف على العملية وضمان نجاحها وسط الظروف الصعبة التي يمر بها السودان حاليًا​.

مراحل وأهداف استبدال العملة في السودان

تتضمن خطة استبدال العملة عدة مراحل منظمة تبدأ بجمع الأموال الورقية المتداولة خارج النظام المصرفي وإيداعها في حسابات بنكية، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة يدويًا خارج البنوك وتعزيز الاعتماد على التحويلات الإلكترونية، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على إدارة السيولة بشكل أفضل.

مميزات استبدال العملة في السودان

هناك العديد من المميزات المترتبة على عمليات استبدال العملات في السودان ومنها ما يلي: